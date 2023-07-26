Памфилова: На участие в ДЭГ подали более 66 тысяч заявок
Более 66 тысяч заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.
Так, на участие в ДЭГ уже подали 66 169 заявок. Кроме того, поступило 4 706 заявлений о внесении в список избирателей по месту нахождения.
Также Памфилова сообщила, что на выборы глав субъектов в 21 регионе России было выдвинуто 125 кандидатов, в том числе 10 самовыдвиженцев. При этом на выборы в заксобрания 20 регионов выдвинули 8 488 кандидатов. Глава ЦИК указала, что своих кандидатов на выборы различных уровней представили 23 из 27 политических партий.
Ранее Центризбирком предложил провести ДЭГ в единый день голосования 10 сентября в 24 субъектах страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru