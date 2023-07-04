ПА ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

ПА ОБСЕ 4 июля приняла резолюцию, в которой говорится, что действия ЧВК могут быть «справедливо охарактеризованы как террористические». В организации призвали противодействовать «вредоносному влиянию» «Вагнера».

«Поэтому обозначение ЧВК «Вагнер» как террористической организации национальными властями оправданно», - говорится в документе.

Власти США продолжат вводить санкции против ЧВК «Вагнер» и связанных с ней лиц, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель, сообщает «Радиоточка НСН».

