ПА ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией, передает ТАСС.
ПА ОБСЕ 4 июля приняла резолюцию, в которой говорится, что действия ЧВК могут быть «справедливо охарактеризованы как террористические». В организации призвали противодействовать «вредоносному влиянию» «Вагнера».
«Поэтому обозначение ЧВК «Вагнер» как террористической организации национальными властями оправданно», - говорится в документе.
Власти США продолжат вводить санкции против ЧВК «Вагнер» и связанных с ней лиц, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель, сообщает «Радиоточка НСН».
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