Оппозиция в Австрии призвала отменить санкции против России

«Из-за вступления в эту экономическую войну в энергетическом секторе была значительно усилена волна инфляции. Миллионы людей в этой стране таким образом ведут сейчас борьбу за выживание», — сказал он в выступлении, которое транслировал местный телеканал.

По словам политика, без санкций предприятия могли бы нормально работать дальше, однако сейчас вынуждены закрываться. Он считает, что основной задачей страны является выход из антироссийских санкций.

«Но вместо этого ведется игра в европейском концерте, делаются безответственные заявления со стороны Австрии о финансировании Украины, в настоящее время — о пакете в €18 млрд, который обсуждается и который имеет цель финансировать американский военный экспорт европейскими деньгами», — добавил он.

По мнению лидера партии, «наибольшую в своей жизни прибыль» сегодня получают фармацевтические компании, энергокомпании и военная промышленность. Первые — на фоне якобы продолжающейся масштабной пандемии COVID-19, вторые — на фоне экономической войны с РФ, третья — так как подогревает украинский конфликт.

«Республика Австрия, напротив, всё глубже уходит в минус, долги и еще раз долги», — подчеркнул Кикль, назвав политику государства безответственной.

Ранее газета Politico сообщила, что власти США опасаются отмены некоторыми странами Европы введенных против России санкций. По словам двух высокопоставленных чиновников, такие опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии.

В начале ноября, австрийское бизнес-сообщество, объединяющее почти 9000 компаний, выступило за отмену антироссийских санкций и запуск газопровода «Северный поток», с целью «предотвратить угрозы разрушения экономики и процветания».

Как передает telegram-канал «Радиоточка НСН», министры иностранных дел государств Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России.

