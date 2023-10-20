Осудивший награждение сына Кадырова депутат Хамаев извинился за свои слова
Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев, осудивший некоего «главу субъекта Российской Федерации» за присвоение звания Героя избившему человека сыну, извинился за свои слова.
Накануне на заседании Госсовета Хамаев резко высказался о ситуации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Парламентарий не называл имен, но, очевидно, речь шла о главе Чечни Рамзане Кадырове. Руководитель республики наградил званием героя Чечни своего сына Адама, напоминает Ura.ru. До этого Кадыров-младший избил арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля.
«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? <…> Кто может ответить?» — возмутился депутат.
Коллеги Хамаева не отреагировали на его слова.
Позже депутат из Татарстана извинился за свое «эмоциональное высказывание», сообщает «Татар Информ». По словам Хамаева, он выразил «сугубо личное мнение», но принес извинения за слова, которые могут навредить отношениям между «братскими народами».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru