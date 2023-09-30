«Остановить Россию и заработать». В РФ ответили на стремление Киева и Вашингтона делать оружие
Пока на Украине собираются финансировать совместное с США производство оружия за счет продажи конфискованных российских активов, в Росси собираются уничтожать американские танки в бою.
На Украине стартовало производство снарядов калибра 155 мм. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм», — цитирует РИА Новости Кулебу.
Примечательно, что 26 сентября о планах начать совместное производство оружия с Украиной на ее территории заявил заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплан .
«Мы наладим совместное производство с украинцами. В их стране», - сказал представитель военного ведомства.
Он не уточнил, какое оружие планируется производить на Украине, сообщает газета «Известия».
В контексте этих договоренностей президент Украины Владимир Зеленский занимается решением вопросов финансового обеспечения военного произвожства. В связи с этим решено создать фонд для развития производства оружия и строительства военных объектов. Его будут пополнять в том числе за счет продажи конфискованных российских активов, заявил Зеленский на первом форуме оборонных индустрий в Киеве.
«Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов», – пояснил он в приветствии участников форума.
При этом Украина по-прежнему рассчитывает на западную поддержку – в украинском бюджете следующего года заложен рекордный дефицит - около $42 млрд.
Президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), снаряды, артиллерия и противотанковые орудия.
«Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения», - сказал Байден по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Американский президент отметил, что в новый пакет военной помощи включена вторая батарея ПВО Hawk. По его словам, «аналогичные системы» будут поставляться ежемесячно в течение всей зимы.
Также Байден заявил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. США ранее обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams. По данным Politico, такое число равноценно одному танковому батальону Киева. Газета указывает, что в первую партию войдут шесть-восемь танков.
В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен 22 сентября заявил, что Украина получит вооружение и технику из запасов Пентагона на 128 млн долларов. Поставки еще на 197 млн будут обеспечены оборонным ведомством из ранее выделенных пакетов. В пакет помощи также войдут, в частности, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы калибром 155-мм и 105-мм, ракеты AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Avenger, а также противотанковые системы Javelin и AT-4. Кроме того, будут поставлены кассетные боеприпасы.
«Мы будем едины с Украиной, поскольку она обеспечивает свое будущее — будущее, в котором ее народ будет жить безопасно в устойчивой и процветающей демократии, полностью интегрированной с Европой», - сказал Блинкен.
Действия США на Украине могут привести к ядерному конфликту, пишет Newsweek со ссылкой на профессора политологии бостонского Северо-Восточного университета Макса Абрамса.
По его словам, США совместно с партнерами отбросили всякую осторожность, а Байден лично одобряет поставки такого оружия Киеву, которое раньше бы боялся передать из-за возможной эскалации конфликта. Он отметил, что последней каплей может стать поставка систем ATACMS.
Смысл американских поставок вооружения на Украину в зарабатывании денег на военно-промышленном комплексе США, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Даже если украинцы успеют применить американские танки Abrams до начала дождей, что маловероятно, то это никак не повлияет на ход боевых действий. Во-первых, этих танков мало, во-вторых, это танки устаревшей модификации с устаревшей бронезащитой и всем оснащением. Abrams – легкая мишень для наших противотанковых средств. В бою пока еще это не подтверждено, но по всем данным, которыми располагают наши военные, из открытых источников даже очевидно, что эти танки будут легкой мишенью для нас. Смысл поставок американского оружия на Украину - зарабатывание денег на ВПК США, продажах нефти. Очень много людей на этом зарабатывают, поэтому у западных олигархов одна цель – как можно дольше затянуть этот конфликт и решить сразу несколько задач: остановить Россию и заработать», - сказал собеседник НСН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил о выделении Украине помощи на сумму $1 миллиард, передает «Радиоточка НСН».
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