«Остановить Россию и заработать». В РФ ответили на стремление Киева и Вашингтона делать оружие

«На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм», — цитирует РИА Новости Кулебу.

Примечательно, что 26 сентября о планах начать совместное производство оружия с Украиной на ее территории заявил заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплан .

«Мы наладим совместное производство с украинцами. В их стране», - сказал представитель военного ведомства.

Он не уточнил, какое оружие планируется производить на Украине, сообщает газета «Известия».

В контексте этих договоренностей президент Украины Владимир Зеленский занимается решением вопросов финансового обеспечения военного произвожства. В связи с этим решено создать фонд для развития производства оружия и строительства военных объектов. Его будут пополнять в том числе за счет продажи конфискованных российских активов, заявил Зеленский на первом форуме оборонных индустрий в Киеве.

«Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов», – пояснил он в приветствии участников форума.

При этом Украина по-прежнему рассчитывает на западную поддержку – в украинском бюджете следующего года заложен рекордный дефицит - около $42 млрд.