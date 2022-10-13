Основатель LiveInternet усомнился, что Россия сможет отключить США от интернета
Разрушение одного или двух подводных кабелей не оставит Америку без интернета, сказал НСН экс-советник президента Герман Клименко.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил НСН, что если Россия захочет оставить США без интернета, то нужно перекрывать не только кабеля в Атлантике, но еще и спутники, а это уже апокалиптический сценарий.
В ответ на теракты на газопроводах на «Северных потоках» Россия может отключить интернет в США. В частности, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил о возможности повредить интернет-кабель в Атлантике. Клименко в такой сценарий не верит.
«Я не готов подписываться под тем, что Россия в ответ на разрушение «Северных потоков» может разрушить что-то, это из другой компетенции. Интернет идет не по одному кабелю, а десяткам, которые заложены на глубине океана. Это распределенная история, а потому в случае нарушения одного кабеля сигнал пойдет по другим путям. Кроме подводных кабелей есть огромный пласт наземных и спутниковых историй. Подозреваю, что с полноценным запуском Starlink (спутниковая компания Илона Маска, - прим. НСН) зависимость от кабелей будет снижена. Поэтому говорить, что, разрушив в Атлантике один кабель, или два, в Америке возникнут проблемы с интернетом очень ответственно», - сказал Клименко.
Собеседник НСН допустил такой вариант событий только в теории.
«Если мы захотим упереться рогом, то нужно перекрывать не только атлантические кабеля, но еще и спутники. В теории задача решаемая, но на практике это апокалиптический сценарий, который странно рассматривать», - отметил Клименко.
Ранее Герман Клименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что проект выдачи цифровых паспортов заморозили, потому что на сегодняшний день в России нет специальных аппаратов, куда можно будет прикладывать документ для проверки.
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