Основатель LiveInternet усомнился, что Россия сможет отключить США от интернета

В ответ на теракты на газопроводах на «Северных потоках» Россия может отключить интернет в США. В частности, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил о возможности повредить интернет-кабель в Атлантике. Клименко в такой сценарий не верит.

«Я не готов подписываться под тем, что Россия в ответ на разрушение «Северных потоков» может разрушить что-то, это из другой компетенции. Интернет идет не по одному кабелю, а десяткам, которые заложены на глубине океана. Это распределенная история, а потому в случае нарушения одного кабеля сигнал пойдет по другим путям. Кроме подводных кабелей есть огромный пласт наземных и спутниковых историй. Подозреваю, что с полноценным запуском Starlink (спутниковая компания Илона Маска, - прим. НСН) зависимость от кабелей будет снижена. Поэтому говорить, что, разрушив в Атлантике один кабель, или два, в Америке возникнут проблемы с интернетом очень ответственно», - сказал Клименко.