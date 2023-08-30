Орбан: Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России
Будапешт и Белград будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.
Он отметил, что такая риторика связана с подрывом трубопровода «Северный поток». Венгерский премьер призвал отказаться от подобных замыслов в «южном коридоре», по которому газ из России поступает Турции, Болгарии, Сербии и Венгрии.
Также Орбан назвал ложью представление о том, что Украина одерживает верх в противостоянии с Россией. По мнению политика, у Украины «закончатся солдаты» раньше, чем у РФ. При этом попытка западных государств отправить на помощь Киеву свои силы будет означать прямую войну Запада и России и обернется Третьей мировой.
Германия не будет раскрывать данные по взрывам на «Северных потоках, потому что в этих историях замешаны не только украинские спецслужбы, но и западные. Таким мнением с «Радиоточкой НСН» поделился немецкий политолог Александр Рар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru