Орбан: Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России

Будапешт и Белград будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.

Он отметил, что такая риторика связана с подрывом трубопровода «Северный поток». Венгерский премьер призвал отказаться от подобных замыслов в «южном коридоре», по которому газ из России поступает Турции, Болгарии, Сербии и Венгрии.