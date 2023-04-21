Орбан удивился заявлению Столтенберга про Украину в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по Украине.
Так, Столтенберг перед началом встречи контактной группы на авиабазе «Рамштайн» в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в военный блок.
«Что?!», - написал Орбан в Twitter.
НАТО продолжает линию на поглощение и втягивание Украины в альянс. Об этом заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия имеет дело с агрессивным блоком, действия которого демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru