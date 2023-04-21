Орбан удивился заявлению Столтенберга про Украину в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по Украине.

Так, Столтенберг перед началом встречи контактной группы на авиабазе «Рамштайн» в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в военный блок.

«Что?!», - написал Орбан в Twitter.