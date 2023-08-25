Орбан назвал ошибочной стратегию Запада в конфликте с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел ошибочной стратегию США и стран Евросоюза в конфликте с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

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Политик отметил, что с помощью поставок техники и вооружения украинской армии Запад не сможет победить Россию. По мнению Орбана, прошедший год показал ошибочность расчетов США и Евросоюза.

Он призвал Запад поменять стратегию или пойти на переговоры с Россией.

Орбан ранее заявил, что западные компании не хотят уходить из России. Глава венгерского правительства заявил об ущербе для экономики Европы из-за отказа от газа из РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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