Орбан назвал Евросоюз неудачной пародией на СССР
Современный Евросоюз превратился в неудачную пародию на СССР, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политика цитирует агентство Associated Press.
Глава венгерского правительства в понедельник выступил на мероприятии, посвященном годовщине антисоветского мятежа 1956 года.
«Москва была трагедией, Брюссель - просто плохо удавшаяся современная пародия», - сказал Орбан.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о частном несовпадении мнений с премьер-министром Венгрии. Российский лидер отметил, что это не мешает ему разговаривать с Орбаном и вместе находить решения проблем, сообщает «Радиоточка НСН».
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