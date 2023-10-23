Орбан назвал Евросоюз неудачной пародией на СССР

Современный Евросоюз превратился в неудачную пародию на СССР, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политика цитирует агентство Associated Press.

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Глава венгерского правительства в понедельник выступил на мероприятии, посвященном годовщине антисоветского мятежа 1956 года.

«Москва была трагедией, Брюссель - просто плохо удавшаяся современная пародия», - сказал Орбан.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о частном несовпадении мнений с премьер-министром Венгрии. Российский лидер отметил, что это не мешает ему разговаривать с Орбаном и вместе находить решения проблем, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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