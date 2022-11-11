Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

«Мы в Европейском Союзе… сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие. Теперь он проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы таким образом все больше и больше втягиваемся в этот конфликт», — цитирует Орбана РИА Новости.

Венгерский премьер отметил, что задача Будапешта — добиться заключения соглашения о прекращении огня на Украине и начала мирных переговоров как можно скорее.

Кроме того, Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели и ослабляют европейскую экономику, пишет RT.

Ранее премьер Венгрии заявил, что для прекращения украинского конфликта России и США необходимо вернуться к дипломатии, напоминает РИА ФАН.

