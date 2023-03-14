Опрос: Турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными

Турция была не готова к землетрясениям в феврале, однако действия властей государства и президента Реджепа Тайипа Эрдогана были более успешными, чем оппозиции во главе с претендующим на этот пост Кемалем Кылычдароглу. Такие данные приводятся в исследовании, которое провел турецкий социолог Ихсан Акташ.

Так, газета Sabah привела данные опроса. Отмечается, что 78,4% опрошенных заявили, что Турция не была подготовлена к землетрясениям, 14,3% респондентов отметили, что страна была «частично подготовленной», 7,3% опрошенных указали, что Турция была подготовлена.

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7

При этом около двух третей респондентов (63,6%) выразили мнение, что после землетрясения все институты страны боролись с последствиями стихии с большими усилиями, а 36,4% опрошенных не согласны с этим. Подчеркивается, что в исследовании приняли участие три тысячи человек.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН отмечал, что если единый кандидат от оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу победит на президентских выборах, то отношения Анкары и Москвы станут ухудшаться. По его словам, новая власть будет более прозападной и станет выполнять просьбы НАТО более активно.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЗемлетрясение
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