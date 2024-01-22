Опрос показал, что Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку более чем половины участников республиканских праймериз, которые состоятся 23 января в штате Нью-Гемпшир. Об этом свидетельствует опрос, проведенный газетой Washington Post и Монмутским университетом.
Так, 52% потенциальных избирателей заявили, что отдадут свои голоса Трампу. При этом 34% хотят проголосовать за бывшего представителя США при ООН, экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев в интервью НСН заявлял, что Трамп вполне может снова стать президентом США, однако демократы пытаются сделать все, чтобы этого не произошло, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru