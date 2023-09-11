Опрос показал, что почти 50% молдаван сомневаются в политической линии страны

Отмечается, что выбранный властями курс развития поддержали 37,8%. При этом недовольны избранным направлением 48,1%. Не смогли ответить 14,1% респондентов. Согласно данным, по сравнению с последним наблюдением по этому показателю в мае 2023 года, имеется небольшое снижение.

Опрос был проведен с 31 августа по 7 сентября, в нем участвовал 1021 респондент. Максимальная погрешность составляет 3%.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Европейского союза на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят открытие переговоров о присоединении к ЕС Украины и Молдавии, а также членство Боснии и Герцеговины и Грузии, передает «Радиоточка НСН».

