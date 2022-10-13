Опрос: Большинство жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО

Отмечается, что если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 30,4% местных жителей. При этом 59,9% опрошенных считают, что страна не должна присоединяться к военно-политическому блоку. Еще 1,4% респондентов отметили, что не приняли бы участие в плебисците, а 7,3% респондентов не определились с ответом.

Так, опрос проводился с 29 сентября по 11 октября, в нем приняли участие 1066 человек, погрешность составляет 3%.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Euronews заявляла, что Молдавия хочет добиться вступления в Евросоюз, но не планирует становиться членом НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

