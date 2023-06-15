ООН: Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз
15 июня 202319:16
Совместный координационный центр ООН зафиксировал около 70 случаев, когда суда «зерновой сделки» отклонялись от коридора в Черном море. Слова представителя организации приводит РИА Новости.
При этом отклонения фиксировались на незначительные расстояния, отметил координатор. Он назвал ненадежной систему идентификации (AIS) в Черном море, ее сигналы прерывались в более чем 400 рейсах.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru