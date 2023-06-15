ООН: Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз

При этом отклонения фиксировались на незначительные расстояния, отметил координатор. Он назвал ненадежной систему идентификации (AIS) в Черном море, ее сигналы прерывались в более чем 400 рейсах.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



