ООН: Суда отклонялись от коридора зерновой сделки около 70 раз

Совместный координационный центр ООН зафиксировал около 70 случаев, когда суда «зерновой сделки» отклонялись от коридора в Черном море. Слова представителя организации приводит РИА Новости.

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При этом отклонения фиксировались на незначительные расстояния, отметил координатор. Он назвал ненадежной систему идентификации (AIS) в Черном море, ее сигналы прерывались в более чем 400 рейсах.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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