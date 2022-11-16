ООН призвала не допускать эскалацию украинского конфликта после взрыва в Польше

По словам чиновника, вне зависимости от происхождения ракеты усугубление ситуации на Украине недопустимо. Ему вторит представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша, заявивший о необходимости принять нужные меры во избежание ухудшения ситуации.

Ранее польский политолог Якуб Корейба назвал инцидент с ракетами тестом для НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

