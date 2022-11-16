ООН призвала не допускать эскалацию украинского конфликта после взрыва в Польше
Россия и Украина должны не допустить эскалацию конфликта после инцидента в Польше 15 ноября. Об этом заявил в ходе брифинга зампред генсека ООН Фархан Хак, сообщило агентство ТАСС.
По словам чиновника, вне зависимости от происхождения ракеты усугубление ситуации на Украине недопустимо. Ему вторит представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша, заявивший о необходимости принять нужные меры во избежание ухудшения ситуации.
Ранее польский политолог Якуб Корейба назвал инцидент с ракетами тестом для НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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