ООН не планирует эвакуацию своих сотрудников на Украине

Согласно Дюжаррику, на Украине работают в штате ООН работают более 1,6 тыс. человек, 220 из которых иностранные граждане.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.





