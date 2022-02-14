ООН не планирует эвакуацию своих сотрудников на Украине
ООН не планирует эвакуацию или перемещение своих сотрудников на Украине. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Согласно Дюжаррику, на Украине работают в штате ООН работают более 1,6 тыс. человек, 220 из которых иностранные граждане.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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