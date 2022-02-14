ООН не планирует эвакуацию своих сотрудников на Украине

ООН не планирует эвакуацию или перемещение своих сотрудников на Украине. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

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Согласно Дюжаррику, на Украине работают в штате ООН работают более 1,6 тыс. человек, 220 из которых иностранные граждане.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.



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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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