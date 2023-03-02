Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России

Крым был присоединен еще при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским. Такое заявление сделал офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Он отметил, что Белый дом словами об обратном доказал крайне слабое знание истории.

Ранее в Крыму назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова. Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил НСН, что максимум, на что способна Украина - это диверсии.

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ФОТО: РИА Новости
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