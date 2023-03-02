Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России
2 марта 202316:08
Крым был присоединен еще при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским. Такое заявление сделал офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что Белый дом словами об обратном доказал крайне слабое знание истории.
Ранее в Крыму назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова. Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил НСН, что максимум, на что способна Украина - это диверсии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru