Обвинение запросило для Ильи Красильщика девять лет тюрьмы за фейки про армию

Гособвинение просит заочно признать виновным в распространении фейков о Вооруженных силах РФ медиаменеджера и экс-главу сервиса «Яндекс. Лавка» Илью Красильщика, сообщает ТАСС.

Режиссера Вырыпаева и продюсера Роднянского заочно арестовали по делу о фейках о ВС России

В качестве наказания сторона обвинения запросила для журналиста девять лет лишения свободы в колонии общего режима, а также четырёхлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.

Уголовное дело в отношении Красильщика было возбуждено весной 2022 года. По версии следствия, он разместил якобы «заведомо ложную информацию» о действиях российских войск в Донбассе в соцсетях.

Позже медиаменеджера объявили в розыск и заочно арестовали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияОппозицияВооруженные Силы РФСудОбвинение

Горячие новости

Все новости

партнеры