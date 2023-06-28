Обвинение запросило для Ильи Красильщика девять лет тюрьмы за фейки про армию

В качестве наказания сторона обвинения запросила для журналиста девять лет лишения свободы в колонии общего режима, а также четырёхлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.

Уголовное дело в отношении Красильщика было возбуждено весной 2022 года. По версии следствия, он разместил якобы «заведомо ложную информацию» о действиях российских войск в Донбассе в соцсетях.

Позже медиаменеджера объявили в розыск и заочно арестовали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

