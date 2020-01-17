Образование предложило своего министра

15 января, сразу после оглашения президентского послания Федеральному собранию, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новые задачи, стоящие перед страной, будут решать новые люди. И в том числе - те, кто будет назначен ответственным за развитие образования. Представители образовательного сообщества рассказали о том, что не получилось у прежних министров и кого хотело бы видеть их преемниками.

Глава комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов в день голосования в нижней палате за кандидатуру нового премьера выразил надежду на более конструктивную работу с новым составом правительства.

«Треть послания президента была посвящена проблемам образования и науки и, что характерно, первая треть. Но то, о чем говорил президент, многократно звучало в этих стенах в ходе наших боев с правительством, которое оказалось не на правильной стороне. Напомню лишь некоторые темы этих сражений: ясли, горячее питание школьников, строительство новых школ, высокоскоростной интернет, зарплаты учителей, бюджетные места в вузах (как мы все хорошо помним, прежним правительством предполагалось сокращение контрольных цифр приема на ближайшие годы). Или взять целевое обучение, являвшееся лишь способом устроить ребенка с плохим ЕГЭ, но с хорошими родителями в правильный вуз. И всюду в этих вопросах президент оказался на нашей стороне! Думаю, что с новым правительством нам будет работать гораздо легче! Тем более что Михаила Мишустина мы можем считать своим коллегой: он до сих пор преподает и возглавляет одну из кафедр в Финансовом университете», - отметил он.

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский назвал несколько подходящих кандидатур на пост главы министерства образования.