Образование предложило своего министра
Представители образовательного сообщества рассказали о том, что не получилось у прежних министров и кого хотело бы видеть их преемниками.
15 января, сразу после оглашения президентского послания Федеральному собранию, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новые задачи, стоящие перед страной, будут решать новые люди. И в том числе - те, кто будет назначен ответственным за развитие образования. Представители образовательного сообщества рассказали о том, что не получилось у прежних министров и кого хотело бы видеть их преемниками.
Глава комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов в день голосования в нижней палате за кандидатуру нового премьера выразил надежду на более конструктивную работу с новым составом правительства.
«Треть послания президента была посвящена проблемам образования и науки и, что характерно, первая треть. Но то, о чем говорил президент, многократно звучало в этих стенах в ходе наших боев с правительством, которое оказалось не на правильной стороне. Напомню лишь некоторые темы этих сражений: ясли, горячее питание школьников, строительство новых школ, высокоскоростной интернет, зарплаты учителей, бюджетные места в вузах (как мы все хорошо помним, прежним правительством предполагалось сокращение контрольных цифр приема на ближайшие годы). Или взять целевое обучение, являвшееся лишь способом устроить ребенка с плохим ЕГЭ, но с хорошими родителями в правильный вуз. И всюду в этих вопросах президент оказался на нашей стороне! Думаю, что с новым правительством нам будет работать гораздо легче! Тем более что Михаила Мишустина мы можем считать своим коллегой: он до сих пор преподает и возглавляет одну из кафедр в Финансовом университете», - отметил он.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский назвал несколько подходящих кандидатур на пост главы министерства образования.
«Образовательному сообществу очень хотелось бы видеть на посту министра образования главу образовательного центра «Сириус» Елену Шмелеву. При этом представляется, что было бы хорошо вновь объединить Минпросвещения с министерством науки и высшего образования, поскольку образование в современном мире является непрерывном и дробить его между двумя ведомствами нецелесообразно. Нужно единое, общее министерство! И возглавить его должна Елена Шмелева», - заявил он.
Если сохранятся оба образовательных министерства, то во главе Минпросвета, по словам Володарского, его коллеги хотели бы видеть зампреда думского комитета по образованию Любовь Духанину, имеющую большой опыт руководства образовательными организациями.
Омбудсмен признался, что у образовательного сообщества есть еще одна мечта: «Очень хотелось бы упразднить Рособрнадзор! Это учреждение показало свою полную ненужность, а главной целью его деятельности стала работа по доказыванию своей необходимости. Отсюда и 1,5 тыс. закрытых вузов и филиалов, и попытки вернуть аккредитацию в дошкольные учреждения, и стремление подмять под проверки все образовательные организации. Вузовское сообщество просто измотано Рособрнадзором. Главное же, что все это препятствует развитию образования в нашей стране, переходу к цифровой экономике и строительству экономики знаний. Судите сами: 7 лет назад в дошкольных образовательных организациях отменили государственную аккредитацию, и ничего не только не рухнуло, но, напротив, в отсутствие бесконечных изматывающих проверок со стороны Рособрнадзора, система стала бурно развиваться! Думаю, настало время вернуть в министерство образования лицензионный отдел во главе с серьезными специалистами, работающими в связке с учебно-методическими объединениями по направлениям и общественно-профессиональным сообществом, а Рособрнадзор, если и оставить, то превратить его в сугубо консультационный орган, помогающий развиваться образовательным организациям», - предложил омбудсмен.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина отметила, что более 70% работодателей говорят о неготовности выпускников к полноценной профессиональной деятельности сразу после окончания вузов.
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