«Нужно больше, чем в прошлый раз»: СМИ сообщили об обсуждении в Кремле формулы выборов-2024

По данным издания, встреча прошла в мастерской управления «Сенеж» 29-31 марта. Региональным властям указали, что явка на выборах должна составить 70% при 75% голосов за основного кандидата.

«Разговор был о том, что нужно больше, чем в прошлый раз», — отметил один из источников.

Перед выборами 2018 года регионы ориентировались на явку 70% при 70% голосов.

В ходе семинара представители Кремля отмечали, что выборы главы государства в 2024 году планируются в срок, работать следует со всеми группами населения, уделяя много внимания молодежи, и действовать только с помощью убеждения.

Кроме того, на семинаре говорили о важности контактов с гражданами и «триады "было, есть, будет"» в беседах, чтобы население «понимало, что их ждет». По данным источников, чиновники Кремля также прочитали вице-губернаторам лекции о работе в интернете и рекомендовали оказывать всю возможную помощь находящимся в зоне специальной военной операции, семьям участников СВО и вернувшимся с фронта.

Ранее председатель комиссии Совета федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил о рисках внешнего вмешательства в выборы-2024, пишет Ura.ru.

