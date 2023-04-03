«Нужно больше, чем в прошлый раз»: СМИ сообщили об обсуждении в Кремле формулы выборов-2024
Внутриполитический блок Кремля провел семинар для вице-губернаторов регионов, на котором обсуждались ориентиры для президентских выборов 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, встреча прошла в мастерской управления «Сенеж» 29-31 марта. Региональным властям указали, что явка на выборах должна составить 70% при 75% голосов за основного кандидата.
«Разговор был о том, что нужно больше, чем в прошлый раз», — отметил один из источников.
Перед выборами 2018 года регионы ориентировались на явку 70% при 70% голосов.
В ходе семинара представители Кремля отмечали, что выборы главы государства в 2024 году планируются в срок, работать следует со всеми группами населения, уделяя много внимания молодежи, и действовать только с помощью убеждения.
Кроме того, на семинаре говорили о важности контактов с гражданами и «триады "было, есть, будет"» в беседах, чтобы население «понимало, что их ждет». По данным источников, чиновники Кремля также прочитали вице-губернаторам лекции о работе в интернете и рекомендовали оказывать всю возможную помощь находящимся в зоне специальной военной операции, семьям участников СВО и вернувшимся с фронта.
Ранее председатель комиссии Совета федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил о рисках внешнего вмешательства в выборы-2024, пишет Ura.ru.
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