«Нужна моя консультация?»: Медведев ответил на объявление себя в розыск

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что СБУ ищет его для того, чтобы он дал Киеву консультацию о трепанации черепа Зеленскому. Так объяснил представителям СМИ решение СБУ помощник Медведева Олег Осипов.

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Ранее Медведев предложил в ответ на призыв Владимира Зеленского к североатлантическому альянсу нанести превентивные удары по России сделать украинскому лидеру превентивную трепанацию черепа, чтобы тот не натворил больших бед.

Также СБУ объявила в розыск Марию Захарову. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияУкраинаРозыскСБУДмитрий Медведев
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