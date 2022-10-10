«Нужна моя консультация?»: Медведев ответил на объявление себя в розыск

Ранее Медведев предложил в ответ на призыв Владимира Зеленского к североатлантическому альянсу нанести превентивные удары по России сделать украинскому лидеру превентивную трепанацию черепа, чтобы тот не натворил больших бед.

Также СБУ объявила в розыск Марию Захарову. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

