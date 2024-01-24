Новым главой МИД Молдавии станет вице-спикер парламента Попшой
24 января 202411:23
Новым министром иностранных дел Молдавии станет вице-спикер парламента республики Михай Попшой. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.
Ранее молдавский министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску сообщил об уходе в отставку, напоминает RT.
«Со следующей недели пост министра иностранных дел займет вице-спикер парламента Михай Попшой», — цитирует Речана РИА Новости.
Попшой занимает должность вице-спикера парламента с 2019 года. Кроме того, политик — действующий вице-председатель правящей партии «Действие и солидарность.
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- Новым главой МИД Молдавии станет вице-спикер парламента Попшой
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru