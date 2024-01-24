Новым главой МИД Молдавии станет вице-спикер парламента Попшой

Новым министром иностранных дел Молдавии станет вице-спикер парламента республики Михай Попшой. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

Глава МИД Молдавии заявил, что уходит в отставку

Ранее молдавский министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску сообщил об уходе в отставку, напоминает RT.

«Со следующей недели пост министра иностранных дел займет вице-спикер парламента Михай Попшой», — цитирует Речана РИА Новости.

Попшой занимает должность вице-спикера парламента с 2019 года. Кроме того, политик — действующий вице-председатель правящей партии «Действие и солидарность.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
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