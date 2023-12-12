Новый премьер Польши Туск потребовал от Запада усилий для помощи Украине

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что западные страны должны сделать всё возможное для помощи Украине.

«Нам нужно выступать единым голосом по Украине», - сказал он, выступая перед парламентом страны.

Туск допустил выход Польши из Евросоюза

Туск планирует отправиться в Брюссель на саммит лидеров ЕС, где попытается убедить союзников в необходимости защищать демократические ценности и Украину. Вместе с тем, премьер-министр Польши заметил, что при выстраивании отношений с Киевом важно защищать и интересы граждан своей страны. В частности, в сельскохозяйственной сфере.

Ранее депутаты Сейма (парламента) Польши проголосовали за выдвижение бывшего главы Евросовета Дональда Туска на пост премьер-министра страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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