Новый премьер Польши Туск потребовал от Запада усилий для помощи Украине
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что западные страны должны сделать всё возможное для помощи Украине.
«Нам нужно выступать единым голосом по Украине», - сказал он, выступая перед парламентом страны.
Туск планирует отправиться в Брюссель на саммит лидеров ЕС, где попытается убедить союзников в необходимости защищать демократические ценности и Украину. Вместе с тем, премьер-министр Польши заметил, что при выстраивании отношений с Киевом важно защищать и интересы граждан своей страны. В частности, в сельскохозяйственной сфере.
Ранее депутаты Сейма (парламента) Польши проголосовали за выдвижение бывшего главы Евросовета Дональда Туска на пост премьер-министра страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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