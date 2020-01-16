Новый посол США Салливан прибудет в Москву 16 января

Таким образом, Салливан с четверга приступит к исполнению своих обязанностей посла.

Напомним, кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул американский президент Дональд Трамп. 24 декабря Салливан принял присягу в новой должности.

Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе.

