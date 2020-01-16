Новый посол США Салливан прибудет в Москву 16 января
16 января 202000:59
Новый посол США Джон Салливан прибудет в российскую столицу 16 января. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, Салливан с четверга приступит к исполнению своих обязанностей посла.
Напомним, кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул американский президент Дональд Трамп. 24 декабря Салливан принял присягу в новой должности.
Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе.
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ФОТО: РИА Новости
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