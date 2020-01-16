Новости за ночь: СМИ назвали возможное место работы Путина после 2024 года
Владимир Путин по истечении президентского срока в 2024 году может возглавить правящую партию. Такое предположение выдвинул источник газеты «Коммерсант», близкий к администрации президента.
Он отметил, что именно у правящей партии будет контроль над правительством. Это подразумевают предложенные Путиным поправки в Конституцию в части расширения полномочий Госдумы. Глава государства предложил дать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министров и министров, которые президент не сможет отвергнуть. Сейчас нижняя палата парламента только согласовывает назначения, и в случае трех проваленных попыток ей грозит роспуск.
Источник «Коммерсанта» также не исключил, что Путин может перейти в Совет безопасности или в Госсовет. Госсовет – консультативный орган, в который входя главы регионов. Президент предложил закрепить статус и роль Госсовета в Конституции.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН также высказал мнение, что новым местом работы Путина после ухода с поста президента может стать Госсовет.
«После окончания срока его [Путина. – Ред.] полномочий наиболее значимыми будут место председателя Госдумы и руководителя Госсовета. Он создал интригу, хотя и оговорился, что парламентская республика России не подходит, ей подходит президентская модель», - отметил со своей стороны в беседе с НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Европарламент и Путин разошлись в поисках разжигателя Второй мировой войны
- Новости за ночь: Чеченский депутат рассказал о проблемах со здоровьем Кадырова
- Новости за ночь: Володин дал характеристику кандидату в премьеры Мишустину
- Новости за ночь: СМИ назвали возможное место работы Путина после 2024 года
- Новости за ночь: Путин встретится с группой по изменению Конституции в четверг