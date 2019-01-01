Новости за ночь: Путин заявил, что рано говорить о его уходе из политики

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Ещё рано говорить уйдет ли российский президент Владимир Путин из политики после окончания срока своих полномочий в 2024 году или останется, но в другом качестве. Об этом сам глава государства рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — сказал президент РФ, добавив, что сейчас ему «есть чем заняться» на нынешнем посту.

Напомним, что в ноябре прошлого года на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после окончания четвертого президентского срока Путина, глава государства сказал «Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь».

