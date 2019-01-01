Новости за ночь: Путин заявил, что рано говорить о его уходе из политики
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Путин заявил, что рано говорить о его уходе из политики
Ещё рано говорить уйдет ли российский президент Владимир Путин из политики после окончания срока своих полномочий в 2024 году или останется, но в другом качестве. Об этом сам глава государства рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — сказал президент РФ, добавив, что сейчас ему «есть чем заняться» на нынешнем посту.
Напомним, что в ноябре прошлого года на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после окончания четвертого президентского срока Путина, глава государства сказал «Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь».
Минтруд обновил список запрещенных для россиянок профессий
С 2021 года российские женщины смогут управлять электропоездом, нести службу на корабле, ремонтировать автомобили, работать дальнобойщиками и парашютистами.
Это следует из нового перечня запрещенных для женщин России перечня работ и должностей, который подготовил Минтруд на замену списка из 456 работ, утвержденного президентом почти 20 лет назад.
Как пишет РБК, в новом списке содержится 98 видов работ. Ожидается, что документ начнет действовать с 1 января 2021 года.
5G проверят на безопасность для здоровья россиян
Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор и другие ведомства проверят влияние сетей пятого поколения на здоровье россиян. По итогам исследования будет определен безопасный для людей уровень воздействия электромагнитного поля.
Сейчас по СанПиНу максимально допустимое излучение составляет 10 микроватт на квадратный сантиметр тела. Без изменения этих норм развернуть сети 5G будет невозможно, пишут «Известия».
Издание отмечает, что в США, а также Европе и Азии установлен гораздо более высокий допустимый уровень излучения. Это позволяет использовать мощные станции и покрывать большую территорию. Исследование призвано объяснить, что сети 5G не более вредны, чем Wi-Fi.
Названы условия диалога Москвы с Киевом
Владимир Путин назвал условия для диалога Киева и Москвы. Россия готова к установлению конструктивного диалога с Украиной при условии, что новый президент Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. Об этом российский лидер заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщается на сайте Кремля.
По словам президента РФ, Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и перестать называть их сепаратистами. Кроме того, Путин заметил, что украинская сторона должна уважать Минские соглашения, а не игнорировать их.
Напомним, что российский лидер 4 июля намерен совершить визит на Апеннины, в ходе которого встретится с президентом Италии Серджо Маттарелло, председателем совета министров Джузеппе Конте и папой римским Франциском.
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