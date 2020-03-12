Новости за ночь: Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже через две недели утвердить новый механизм диалога для урегулирования ситуации в Донбассе, рассказал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, речь идёт о диалоговой площадке с участием сторон конфликта, а также представителей стран «нормандского формата», передает РИА Новости.

Механизм предварительно согласован. Козак не раскрыл детали, но отметил, что к этим договорённостям нужно относиться очень бережно, чтобы они не сорвались.

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау со своей стороны заявила, что работающая в Минске контактная группа договорилась о создании консультативного совета, который займётся выработкой рекомендаций по политическим вопросам, сообщает RT.

Накануне в Москву приезжала делегация от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком. Они подняли вопрос о межпарламентских консультациях по Донбассу.

