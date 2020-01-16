Новости за ночь: Чеченский депутат рассказал о проблемах со здоровьем Кадырова

16 января 202008:41

Депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев объяснил временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова «мелкими проблемами со здоровьем», сообщает Ura.ru.

Саралиев добавил, что это не мешает Кадырову следить за ситуацией и принимать управленческие решения.

В то же время пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил РИА Новости, что Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.

Кадыров передал полномочия главы Чечни руководителю республиканского правительства Муслиму Хучиеву. Об этом стало известно 15 января – притом, что обязанности переданы с 13 числа.

Согласно Конституции Чечни, глава республики может временно сложить полномочия из-за отпуска или болезни.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров