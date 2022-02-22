Норвегия заявила, что продолжит прагматичное сотрудничество с Россией

Норвегия намерена продолжить прагматичное взаимодействие с Россией. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

Он отметил, что Норвегия – сосед России и будет поддерживать «прагматичные соседские отношения» с ней, передает Норвежское телеграфное бюро.

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Премьер уточнил, что речь идет о сотрудничестве стран в сфере рыболовства и спасения на море.

Вместе с тем Стёре добавил, что Норвегия присоединится к европейским санкциям, чтобы ответить на новый курс, который выбрала Россия.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.


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ФОТО: pxhere.com
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