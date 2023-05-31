Норвегия объявила о пятилетней программе военной помощи Украине

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд, что Королевство предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи общим объёмом около семи млрд евро.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияУкраинаНорвегия

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