Нидерланды выделили второй пакет помощи Украине на 118 миллионов евро

Нидерланды выделили второй пакет помощи Украине на 118 миллионов евро, сообщили в кабмине страны.

Уточняется, что 83 миллионов евро пойдут на здравоохранение, 58 миллионов - на восстановление инфраструктуры, 25 миллионов евро - на медицинское оборудование. На экстренную помощь выделено еще 10 миллионов евро.

Урсула фон дер Ляйн: из-за Украины истрачены все резервные средства бюджета ЕС до 2027 года

Днем ранее Еврокомиссия пообещала Украине регулярную финансовую поддержку. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что долг ЕС - способствовать «стойкости и упорству» Украины. Это включает регулярную финансовую поддержку, отметила политик. В тот же день Швейцария сообщила, что переведет Украине свыше $6 млн на ремонт украинских школ.

Также Всемирный банк 22 июня объявил о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере $1,75 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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