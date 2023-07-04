Нидерланды выделили второй пакет помощи Украине на 118 миллионов евро
Нидерланды выделили второй пакет помощи Украине на 118 миллионов евро, сообщили в кабмине страны.
Уточняется, что 83 миллионов евро пойдут на здравоохранение, 58 миллионов - на восстановление инфраструктуры, 25 миллионов евро - на медицинское оборудование. На экстренную помощь выделено еще 10 миллионов евро.
Днем ранее Еврокомиссия пообещала Украине регулярную финансовую поддержку. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что долг ЕС - способствовать «стойкости и упорству» Украины. Это включает регулярную финансовую поддержку, отметила политик. В тот же день Швейцария сообщила, что переведет Украине свыше $6 млн на ремонт украинских школ.
Также Всемирный банк 22 июня объявил о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере $1,75 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru