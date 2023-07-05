Newsweek: Секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ

Отмечается, что многое из того, что США делает для помощи Украине, держится в секрете. Согласно данным издания, все действия, которые предпринимаются, должны соответствовать ограничениям, которые были установлены американским лидером Джо Байденом.

Ранее, 1 июля, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила запретить любое финансирование Украины до решения конфликта дипломатическим путем. Также конгрессвумен внесла в закон США о финансировании национальной обороны поправку, которая должна запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, сообщает «Радиоточка НСН».

