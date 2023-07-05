Newsweek: Секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ
Секретную помощь Киеву курирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а не военные Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание Newsweek.
Отмечается, что многое из того, что США делает для помощи Украине, держится в секрете. Согласно данным издания, все действия, которые предпринимаются, должны соответствовать ограничениям, которые были установлены американским лидером Джо Байденом.
Ранее, 1 июля, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила запретить любое финансирование Украины до решения конфликта дипломатическим путем. Также конгрессвумен внесла в закон США о финансировании национальной обороны поправку, которая должна запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, сообщает «Радиоточка НСН».
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