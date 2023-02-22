Newsweek: планы Зеленского атаковать Крым привели к расколу в США

В политической элите США назрел раскол из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно Крыма. Об этом в статье для Newsweek пишет журналист Элли Кук.

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По ее словам, многие политики внутри США полагают, что наступление ВСУ на Крым приведет к эскалации конфликта на Украине. Такое развитие событий не соответствует интересам американцев, отметила Кук.

При этом журналист уточнила, что некоторые политики США обращают внимание на важность полуострова для Киева. Другие, пишет Кук, называют возможную атаку ВСУ на полуостров «полным безумием».

В январе 2023 года Зеленский призвал предоставить Киеву вооружения, чтобы ВСУ смогла установить контроль над Крымом.

Бывший руководитель разведки НАТО генерал Яков Стружик считает, что у Украины нет шансов на восстановление контроля над полуостровом, пишет НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАКрымУкраинаВладимир Зеленский
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