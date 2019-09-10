Нетаньяху намерен распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину

10 сентября21:59

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем намерении распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря. Об этом сообщает ТАСС.

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Израильский лидер заявил, что он это сделает при условии победы на выборах парламента, которые пройдут 17 сентября.

Как отмечает агентство, правительство Израиля вопреки требованию ООН продолжает создавать поселения на Западном берегу реки Иордан. Отмечается, что именно это мешает возобновить мирный процесс с Палестиной.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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