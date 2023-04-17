«Неравноценная конкуренция»: Болгария и Румыния могут запретить ввоз украинского зерна
Украина вывозит через Евросоюз 1,5-2 миллиона тонн зерна, сказал НСН Аркадий Злочевский.
Президент российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН допустил, что Болгария и Румыния тоже могут запретить ввоз украинского зерна.
Ранее Словакия, Венгрия и Польша запретили ввоз сельхозпродукции Украины растительного и животного происхождения. В Будапеште заявили, что их решение вызвано заботой о местных фермерах, так как из-за низкой цены на украинские товары большая часть отечественной продукции остается невостребованной. Злочевский назвал претензии европейских фермеров обоснованными и несвязанными с политикой.
«Украинское зерно мешает местным производителям сбывать продукцию. С их точки зрения, это неравноценная и нетранспорентная конкуренция. Для всех остальных производителей существуют нормативы по ввозу продукции на территорию стран ЕС, есть квоты, пошлины, это общепринятая практика. С украинского зерна ничего не взимается, ничего не ограничивается, что естественно задевает местных производителей. Отсюда и протесты. Никакого отношения к политике, зерновой сделке эта ситуация не имеет. Это их (фермеров) самостоятельное решение. Украине, конечно, это невыгодно. Они вывозят приличные объемы – до 1,5-2 миллионов тонн зерна может доходить в месяц», - сказал Злочевский.
Собеседник НСН допустил, что Болгария и Румыния могут тоже запретить ввоз украинского зерна.
«ЕС уже в открытую заявил, что такая практика неприемлема. Думаю, будет переговорный процесс, попытка договориться в достижении какого-то компромисса. Эта ситуация затронет еще Румынию и Болгарию, но они скорее всего не объявят каких-то ограничений. У них основные объемы идут транзитом, не так критично. Да и запрет приведет к потерям доходов за использование их инфраструктуры. Поэтому эти проблемы они будут пытаться решить более аккуратно, а не запретами», - резюмировал Злочевский.
Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил против продления зерновой сделки. Сенатор считает, что приходящие в Одессу корабли могут использовать для перевозки оружия для ВСУ.
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