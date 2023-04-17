«Неравноценная конкуренция»: Болгария и Румыния могут запретить ввоз украинского зерна

Ранее Словакия, Венгрия и Польша запретили ввоз сельхозпродукции Украины растительного и животного происхождения. В Будапеште заявили, что их решение вызвано заботой о местных фермерах, так как из-за низкой цены на украинские товары большая часть отечественной продукции остается невостребованной. Злочевский назвал претензии европейских фермеров обоснованными и несвязанными с политикой.

«Украинское зерно мешает местным производителям сбывать продукцию. С их точки зрения, это неравноценная и нетранспорентная конкуренция. Для всех остальных производителей существуют нормативы по ввозу продукции на территорию стран ЕС, есть квоты, пошлины, это общепринятая практика. С украинского зерна ничего не взимается, ничего не ограничивается, что естественно задевает местных производителей. Отсюда и протесты. Никакого отношения к политике, зерновой сделке эта ситуация не имеет. Это их (фермеров) самостоятельное решение. Украине, конечно, это невыгодно. Они вывозят приличные объемы – до 1,5-2 миллионов тонн зерна может доходить в месяц», - сказал Злочевский.