Небензя заявил, что контрнаступление ВСУ самоубийственно
23 июня 202318:42
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) самоубийственно. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, слова которого приводит ТАСС.
Он также отметил, что Запад не даст вести Киеву разговор о мире, «пока украинцы не закончатся».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что наступление проходит не так, как ему хотелось бы. Он вновь призвал Запад предоставить Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru