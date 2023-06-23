Небензя заявил, что контрнаступление ВСУ самоубийственно

Он также отметил, что Запад не даст вести Киеву разговор о мире, «пока украинцы не закончатся».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что наступление проходит не так, как ему хотелось бы. Он вновь призвал Запад предоставить Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

