Небензя: Запад не собирался урегулировать конфликт вокруг Украины

Страны Запада изначально не собирались заниматься урегулированием конфликта вокруг Украины, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Небензя предупредил о правовых последствиях участия США в наведении украинского оружия

Он привел слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, по словам которых, Минские соглашения дали Киеву время на усиление.

«Минские соглашения, по их собственному признанию, были нужны лишь для того, чтобы накачать Украину иностранным оружием, наемниками и подготовить ее к военным действиям», — заявил дипломат.

Он напомнил, что это подтвердил и бывший украинский президент Петр Порошенко.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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