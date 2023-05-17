Небензя: Россия не теряет надежды на выполнение договоренностей в рамках зерновой сделки

При этом российская сторона не единожды отмечала невыполнение договоренностей, касающихся России, в частности, снятия рестрикций с кредитных организаций для перечисления средств за сельхозпродукцию и неограниченный экспорт удобрений. В связи с этим действие сделки продлили не на 120, а на 60 дней.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на множество открытых вопросов по зерновой сделке, Россия поддерживает контакты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

