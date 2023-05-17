Небензя: Россия не теряет надежды на выполнение договоренностей в рамках зерновой сделки
Россия продлила действие договоренностей, касающихся зерновой сделки, пусть даже на минимальный срок — два месяца, поскольку по-прежнему рассчитывает на решение проблем экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило агентство ТАСС.
При этом российская сторона не единожды отмечала невыполнение договоренностей, касающихся России, в частности, снятия рестрикций с кредитных организаций для перечисления средств за сельхозпродукцию и неограниченный экспорт удобрений. В связи с этим действие сделки продлили не на 120, а на 60 дней.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на множество открытых вопросов по зерновой сделке, Россия поддерживает контакты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru