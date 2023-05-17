Небензя: Россия не теряет надежды на выполнение договоренностей в рамках зерновой сделки

Россия продлила действие договоренностей, касающихся зерновой сделки, пусть даже на минимальный срок — два месяца, поскольку по-прежнему рассчитывает на решение проблем экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило агентство ТАСС.

Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки

При этом российская сторона не единожды отмечала невыполнение договоренностей, касающихся России, в частности, снятия рестрикций с кредитных организаций для перечисления средств за сельхозпродукцию и неограниченный экспорт удобрений. В связи с этим действие сделки продлили не на 120, а на 60 дней.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на множество открытых вопросов по зерновой сделке, Россия поддерживает контакты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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