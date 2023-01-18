Небензя объяснил ЧП в Днепропетровске нарушением Киевом гуманитарного права
Причиной инцидента с обрушением дома в Днепропетровске стало несоблюдение Украиной требований международного гуманитарного права. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
На минувшей неделе в Днепропетровске произошло обрушение части многоэтажного дома, напоминает Ura.ru. По одной из версий, на здание упала сбитая украинскими средствами ПВО ракета, снаряд попал в один из подъездов и взорвался.
«Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом», — цитирует постпреда ТАСС.
Дипломат указал, что трагедии не случилось бы, если бы Киев соблюдал необходимые требования, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, Небензя выразил сожаление, что никто из представителей западных стран «не нашел ни слова осуждения» почти непрерывных обстрелов Донецка со стороны Украины. Как отметил постпред, украинские силовики прицельно бьют по жилым кварталам, в которых нет военных объектов.
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