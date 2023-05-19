Небензя обвинил Запад в стремлении победить РФ на Украине

Заявление прозвучало на заседании Совета безопасности организации. По его словам, бывшая советская республика используется в качестве полигона, а конфликт затягивается «до последнего украинца» в стремлении нанести Москве «стратегическое поражение».

Как отметил дипломат, поставки вооружений Киеву требуют миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков, средства поступают на счета военно-промышленного комплекса Запада.

Небензя отметил, что западные страны продолжают уверять, что не являются участником конфликта, а только помогают Киеву защититься, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

