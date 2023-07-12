Небензя: Москва ждет конкретных шагов по расследованию подрыва «Северных потоков»
Россия ждет от властей Дании, Швеции и ФРГ конкретных шагов по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток - 2», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
По его словам, Москва будет затрагивать тему диверсии на заседаниях международной организации до тех пор, пока виновные в происшествии не будут наказаны. Небензя отметил, что РФ оставляет за собой право самостоятельно расследовать инцидент.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что считал Украину причастной к подрывам «Северного потока-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru