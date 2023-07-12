По его словам, Москва будет затрагивать тему диверсии на заседаниях международной организации до тех пор, пока виновные в происшествии не будут наказаны. Небензя отметил, что РФ оставляет за собой право самостоятельно расследовать инцидент.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что считал Украину причастной к подрывам «Северного потока-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

