«Не знаю, что там происходит»: Песков об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию

Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию Путин заверил, что совместные учения РФ и Белоруссии никому не угрожают Суд впервые в РФ обязал исключить фонд с иностранным финансированием из НКО-иноагентов Фигуристку Валиеву и всех других призеров Олимпиады представят к госнаградам