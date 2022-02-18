«Не знаю, что там происходит»: Песков об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не получал информации об эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЛНР объявили эвакуацию вслед за ДНР

«Не располагаю информацией о том, что сейчас там происходит», – отметил спикер Кремля.

Ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики эвакуироваться в Россию. С таким же призывом выступил и глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил о необходимости эвакуации населения республики в Ростовскую область.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЛНРДНР
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