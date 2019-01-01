Не вышли из 90-х. Названа причина чистки в астраханских элитах

В Астраханской области задержаны экс-председатель регионального правительства Расул Султанов и местный глава Минфина Виталий Шведов. Одновременно с этим появились сообщения об обысках в областном Минфине. В астраханском управлении Следственного комитета НСН заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт арестов и обысков.

«Следственное управление по Астраханской области обысками и задержаниями этих высокопоставленных лиц не занималось. У нас нет ни материалов проверок, ни уголовных дел в отношении этих людей», - заявила старший помощник по взаимодействию со СМИ астраханского управления СКР Наталья Лобанова.

Позднее на сайте Следственного комитета появилась информация, что обвиняются в злоупотреблении полномочиями, в результате чего региону был нанесен ущерб на 212 миллионов рублей.

В интервью НСН политолог Александр Асафов заявил, что в случае с Астраханской областью идет речь об очередном этапе борьбы с коррупцией в регионах.

«Я не погружен в астраханский конфликт, хотя, конечно, о нем слышал. Там есть напряженность определенная, но, на мой взгляд, проблема шире: причина в том, что у нас происходит система модернизации власти. И больше господа чиновники не являются чем-то сакральным. Если они совершают преступления, то последствия, которые возникают – это не месть другого клана или другой башни. Это просто логичные законные последствия незаконных действий. На мой взгляд, вокруг каждой такой ситуации раздувается медийный хайп, всегда ищут какую-то подоплеку: группа одних против группы других, усиленная интересом из федерального центра при поддержке каких-нибудь третьих сил и четвертых интересантов. Конспирологические теории красиво и приятно обсуждать, но истина заключается в том, что у нас министр сидит в тюрьме и губернаторы, бывает, тоже под следствие уезжают», - сказал он.

Собеседник НСН также заявил, что есть и другие регионы, где чиновники находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.

«Я могу сказать, какие регионы находятся в зоне пристального внимания, связанные, в том числе, с электоральными циклами 2019 года: Алтай, Севастополь, Петербург, Москва. В основном внимание подобное к этим регионам сейчас, но это может произойти где угодно, где есть какие-то системные проблемы с коррупционными преступлениями и схожими нарушениями», - заключил Асафов.

В том, что Астраханская область погрязла в кумовстве и коррупции, согласен и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В интервью НСН он заявил, что астраханская элита застряла в 90-х.

«Вопрос по астраханской элите был уже давно, потому что там остались такие пережитки 90-х, как главы администраций, которые всех своих родственников устроили на все должности и распределяют все ресурсы только им. Там застой: особо ресурсов нет, живут водными ресурсами, икорная мафия тоже осталась. Прошлый губернатор изучал ситуацию вместе с правоохранителями, но не принимали жестких решений: шел сбор информации. Для этого специально туда и зашел. Когда он понял, что не совсем силен в хозяйственном управлении, он просто передал все информацию. И было принято решение начать чистку», - заявил он.