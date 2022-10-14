«Не вижу необходимости». Путин ответил на вопрос о переговорах с Байденом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что речи о каких-то прямых переговорах с отдельными участниками «Большой двадцатки» (G20) пока не идёт, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом США Джо Байденом российский лидер указал, что пока не видит в этом необходимости.
«Надо его спросить, готов он проводить со мной переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря... пока платформы для переговоров нет», - отметил он.
Глава государства также напомнил, что вопрос его поездки на саммит G20 ещё не решён окончательно, однако Россия наверняка будет принимать участие, формат обсуждается.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в контексте переговоров по Украине Россия рассмотрит только «конкретные серьёзные предложения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+14 736 / сут.
Умерли
389 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+27 520 / сут.
- Путин: необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет
- Глава Еврокомиссии оконфузилась на саммите в Праге
- В Совфеде разработали законопроект об участии заключенных в боевых действиях
- Новак: «Росатом» подаст документы на создание первой АЭС в Саудовской Аравии
- Путин: в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены
- Путин: Россия не должна уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры
- «Не вижу необходимости». Путин ответил на вопрос о переговорах с Байденом
- Путин: Украина отказалась от переговоров, когда войска от Киева были отведены
- Новак: Россия в 2022 году увеличит экспорт нефти на 8%
- Военный эксперт объяснил, чем обернется потеря Starlink для ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru