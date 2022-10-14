«Не вижу необходимости». Путин ответил на вопрос о переговорах с Байденом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что речи о каких-то прямых переговорах с отдельными участниками «Большой двадцатки» (G20) пока не идёт, сообщает РИА Новости.

Байден заявил, что не видит смысла проводить переговоры с Путиным

Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом США Джо Байденом российский лидер указал, что пока не видит в этом необходимости.

«Надо его спросить, готов он проводить со мной переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря... пока платформы для переговоров нет», - отметил он.

Глава государства также напомнил, что вопрос его поездки на саммит G20 ещё не решён окончательно, однако Россия наверняка будет принимать участие, формат обсуждается.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в контексте переговоров по Украине Россия рассмотрит только «конкретные серьёзные предложения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Саммит G20СШАРоссияДжо БайденВладимир Путин
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