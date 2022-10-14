«Не вижу необходимости». Путин ответил на вопрос о переговорах с Байденом

Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом США Джо Байденом российский лидер указал, что пока не видит в этом необходимости.

«Надо его спросить, готов он проводить со мной переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря... пока платформы для переговоров нет», - отметил он.

Глава государства также напомнил, что вопрос его поездки на саммит G20 ещё не решён окончательно, однако Россия наверняка будет принимать участие, формат обсуждается.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в контексте переговоров по Украине Россия рассмотрит только «конкретные серьёзные предложения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

