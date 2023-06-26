«Не нужно нам этого!»: Сурков призвал отказаться от частных военных компаний

Для нормализации ситуации после мятежа Пригожина необходимо обеспечить единоначалие и задуматься о том, зачем стране вообще нужны частные военные компании, заявил экс-помощник президента России, бывший вице-премьер Владислав Сурков в интервью политологу Алексею Чеснакову.

Он назвал ЧВК прямым заимствованием из американской практики, отметив, что странно призывать легитимизировать институт, который «по сути своей антиинституциональный».

«Как может быть в нашем понимании военный отряд частным? Это совершенно не соответствует русской политической, управленческой и военной культуре. Не нужно нам этого. В наших Вооруженных Силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК», - призвал он.