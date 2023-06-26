«Не нужно нам этого!»: Сурков призвал отказаться от частных военных компаний
Для нормализации ситуации после мятежа Пригожина необходимо обеспечить единоначалие и задуматься о том, зачем стране вообще нужны частные военные компании, заявил экс-помощник президента России, бывший вице-премьер Владислав Сурков в интервью политологу Алексею Чеснакову.
Он назвал ЧВК прямым заимствованием из американской практики, отметив, что странно призывать легитимизировать институт, который «по сути своей антиинституциональный».
«Как может быть в нашем понимании военный отряд частным? Это совершенно не соответствует русской политической, управленческой и военной культуре. Не нужно нам этого. В наших Вооруженных Силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК», - призвал он.
Сурков также сравнил ЧВК с кооперативом при армии, которая несет все «убытки» такой организации, не только материальные, но и финансовые.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru