«Не надо преувеличивать»: Расширение ШОС - вызов Америке

В Самарканде завершился саммит глав государств ШОС. Одним из основных итогов встречи стало вступление в экономическую организацию Ирана. Также президент Владимир Путин поддержал Белоруссию в желании вступить в ШОС. Малашенко считает, что роль Организации не стоит преувеличивать и в ближайшие 5 лет ей не стать ни военной, ни политической структурой с сильным влиянием на мировой арене.

«Вступление Ирана в ШОС ни о чем не говорит. Это говорит только о том, что силы, которые руководят Организацией – Россия и Китай – хотят максимально расширить участие в ней самых разных стран. В ней сейчас состоят 8 членов, 4 кандидата. Чем больше будет членов, тем больше будет ощущение, что это могучая организация, которая является оппонентом, альтернативой тому, что существует на Западе. Это очень красиво, но понимаете, для Ирана это конъюнктура, как свидетельство независимого государства, как некий вызов американцам. Белоруссия – это шутка, есть там они, нет, но это символ для произведения внушительного впечатления. Говорить, что ШОС будет экономическим блоком с едиными интересами очень рано. К примеру, представьте, что в ШОС нет Китая – и все, никакого ШОС не будет. Конечно, никакой вероятности, что Китай выйдет, пока нет, он заинтересован, но каждый член ШОС руководствуется прежде всего своими национальными интересами», - сказал Малашенко.