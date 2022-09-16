«Не надо преувеличивать»: Расширение ШОС - вызов Америке
Однако ни военной, ни политической структурой Шанхайской организации сотрудничества пока не стать, заявил доктор исторических наук Алексей Малашенко.
Россия и Китай, как главные бенефициары Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), хотят максимально расширить число стран-членов для создания ощущения, что это могучая организация, но не стоит преувеличивать ее вес, заявил руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В Самарканде завершился саммит глав государств ШОС. Одним из основных итогов встречи стало вступление в экономическую организацию Ирана. Также президент Владимир Путин поддержал Белоруссию в желании вступить в ШОС. Малашенко считает, что роль Организации не стоит преувеличивать и в ближайшие 5 лет ей не стать ни военной, ни политической структурой с сильным влиянием на мировой арене.
«Вступление Ирана в ШОС ни о чем не говорит. Это говорит только о том, что силы, которые руководят Организацией – Россия и Китай – хотят максимально расширить участие в ней самых разных стран. В ней сейчас состоят 8 членов, 4 кандидата. Чем больше будет членов, тем больше будет ощущение, что это могучая организация, которая является оппонентом, альтернативой тому, что существует на Западе. Это очень красиво, но понимаете, для Ирана это конъюнктура, как свидетельство независимого государства, как некий вызов американцам. Белоруссия – это шутка, есть там они, нет, но это символ для произведения внушительного впечатления. Говорить, что ШОС будет экономическим блоком с едиными интересами очень рано. К примеру, представьте, что в ШОС нет Китая – и все, никакого ШОС не будет. Конечно, никакой вероятности, что Китай выйдет, пока нет, он заинтересован, но каждый член ШОС руководствуется прежде всего своими национальными интересами», - сказал Малашенко.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что в ближайшие 5 лет у ШОС не получится стать альтернативой западным политическим и военным блокам.
«Сегодняшние оды в адрес ШОС – пропаганда и самоутверждения России. Поэтому преувеличивать не надо, да, прекрасно, что он есть, что новые страны вступаю. Посмотрим, какие экономические дела Иран будет иметь с другими странами. Пока это игра в политику и не более. ШОС – это экономическая организация, ни военная и пока еще не политическая, и нет перспектив, что в ближайшие пять лет станет такой», - отметил Малашенко.
По словам Малашенко, сейчас страны, входящие в ШОС, успешно сотрудничают между собой вне Организации.
«Если мы посмотрим на экономические связи ШОС и двусторонние, к примеру, Казахстана и России, Узбекистана и Таджикистан, то главные они, а в рамках ШОС – нет», - резюмировал Малашенко.
Ранее белорусский экономист Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что не только Белоруссия заинтересована в членстве ШОС, но и организации будет важно иметь удобный плацдарм на границе с ЕС.
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