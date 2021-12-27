Заслугами не отличается: Чем запомнился будущий глава МЧС Дюмин на посту губернатора

Сегодня стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин может стать новой главой МЧС. Согласно данным, в ближайшее время о его назначении будет объявлено официально. Дюмин работал в личной охране президента, руководил операцией по возвращению Крыма. С 22 сентября 2016 года занимает пост губернатора Тульской области.

«Там работала целая команда. Тульская область была закреплена за Ростехнологиями, которые очень много чего делали. В экономической политике там оказывали поддержку крупнейшие вузы, в частности, РАНхиГС. Поэтому это не личная заслуга губернатора, это заслуга большой команды. И действительно, область получила, в частности, от Ростехнологий дополнительные средства, инвестиции. Поэтому, в целом, стало лучше, без сомнений. Плюс к этому постоянный большой гособоронзаказ. Это не господин Дюмин, это федеральное правительство», - отметила Зубаревич.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника, который снимал документальный фильм и сорвался с обрыва. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. На сегодняшний день временно исполняет обязанности главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

