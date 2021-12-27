Заслугами не отличается: Чем запомнился будущий глава МЧС Дюмин на посту губернатора
Тульская область была закреплена за Ростехнологиями, губернатор мало чем там руководил, заявила Наталья Зубаревич.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который может стать главой МЧС России, не отличается особыми заслугами за работу в своем регионе, заявила главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с «Радиоточке НСН».
Сегодня стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин может стать новой главой МЧС. Согласно данным, в ближайшее время о его назначении будет объявлено официально. Дюмин работал в личной охране президента, руководил операцией по возвращению Крыма. С 22 сентября 2016 года занимает пост губернатора Тульской области.
«Там работала целая команда. Тульская область была закреплена за Ростехнологиями, которые очень много чего делали. В экономической политике там оказывали поддержку крупнейшие вузы, в частности, РАНхиГС. Поэтому это не личная заслуга губернатора, это заслуга большой команды. И действительно, область получила, в частности, от Ростехнологий дополнительные средства, инвестиции. Поэтому, в целом, стало лучше, без сомнений. Плюс к этому постоянный большой гособоронзаказ. Это не господин Дюмин, это федеральное правительство», - отметила Зубаревич.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника, который снимал документальный фильм и сорвался с обрыва. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. На сегодняшний день временно исполняет обязанности главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.
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