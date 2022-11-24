ОДКБ расколота: В Ереване ждут непубличного ответа России на демарш Пашиняна

Формальные и политические расхождения возникают в ОДКБ из-за того, что у некоторых стран отношения с Баку лучше, чем с Ереваном, сказал НСН Александр Искандарян.

Организация ОДКБ давно расколота, в том числе по вопросу отношений между Арменией и Азербайджаном, и России нужно активизироваться на постсоветском пространстве, чтобы этот формат не умер окончательно, заявил в эфире НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

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Премьер Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию о коллективной безопасности ОДКБ и документ о мерах помощи Еревану. Он недоволен тем, что членство Армении в ОДКБ «не удержало Азербайджан от агрессивных военных действий», причем с мая 2021 года уже трижды. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что важно помочь Еревану договориться о мире с Баку. Искандарян не верит в раскол ОДКБ, но советует Москве активизироваться на постсоветском пространстве.

«Думаю, Россия ответит (Армении, - прим. НСН) в закрытом формате, это не будет публично. Речь не о разногласиях, а о возможности ОДКБ и России в данный момент работать эффективно в этой сфере. У членов ОДКБ есть обязательства друг перед другом. Когда одна страна подвергается нападению со стороны не участницы Договора, то ОДКБ должен оказывать поддержку. Но это если подходить с точки зрения легальной, что написано пером. Если подходить с точки зрения политической, то понятно, что у остальных стран ОДКБ, кроме России, очень разные интересы, риски, ситуации со своими соседями и нельзя сказать, что есть объединяющий их фактор в сфере безопасности, который работает для всех. Ждать вовлечения Кыргызстана, Белоруссии или Таджикистана в эти проблемы вряд ли стоит. У некоторых стран ОДКБ отношения лучше с Баку, чем с Ереваном. Все это приводит к тому, что создается ситуация расхождения между формальными и политическими инструментами», - сказал Искандарян.
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Собеседник НСН считает, что Москве стоит активизироваться на постсоветском пространстве, но сейчас сделать это мешают события на Украине.

«Россия сильно отвлечена на Украину. В данный момент Москве не до Нагорного Карабаха, потому идти на резкие шаги противостояния с Азербайджаном ей не очень хочется. Если у России есть задача представлять из себя что-нибудь в постсоветском пространстве, то, конечно, активная политика нужна. Она наверняка ведется в закрытых форматах, но их явно не хватает, чтобы, к примеру, остановить аппетиты Азербайджана», - отметил Искандарян.

Демарш Пашиняна не станет, по словам Искандаряна, триггером к расколу ОДКБ.

«Организация изначально расколота по очень многим параметрам. Повторю, у стран очень разные интересы. Похожие проблемы (конфликт между Арменией и Азербайджаном, - прим. НСН) были у Киргизии и Таджикистана. Если у России есть потребность, чтобы формат ОДКБ действовал, чтобы он не превратился в совершенно мертвый, то надо вести работу», - резюмировал Искандарян.

Утром 24 ноября стало известно, что Азербайджан вновь открыл огонь по Армении. В Ереване заявили, что на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанРоссияАрменияОДКБ
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