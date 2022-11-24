ОДКБ расколота: В Ереване ждут непубличного ответа России на демарш Пашиняна

Собеседник НСН считает, что Москве стоит активизироваться на постсоветском пространстве, но сейчас сделать это мешают события на Украине.

«Россия сильно отвлечена на Украину. В данный момент Москве не до Нагорного Карабаха, потому идти на резкие шаги противостояния с Азербайджаном ей не очень хочется. Если у России есть задача представлять из себя что-нибудь в постсоветском пространстве, то, конечно, активная политика нужна. Она наверняка ведется в закрытых форматах, но их явно не хватает, чтобы, к примеру, остановить аппетиты Азербайджана», - отметил Искандарян.

Демарш Пашиняна не станет, по словам Искандаряна, триггером к расколу ОДКБ.

«Организация изначально расколота по очень многим параметрам. Повторю, у стран очень разные интересы. Похожие проблемы (конфликт между Арменией и Азербайджаном, - прим. НСН) были у Киргизии и Таджикистана. Если у России есть потребность, чтобы формат ОДКБ действовал, чтобы он не превратился в совершенно мертвый, то надо вести работу», - резюмировал Искандарян.

Утром 24 ноября стало известно, что Азербайджан вновь открыл огонь по Армении. В Ереване заявили, что на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий.

